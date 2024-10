“The Apprentice”: il film su Trump che fa arrabbiare Trump (Di giovedì 17 ottobre 2024) (askanews) – A meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane arriva nei cinema italiani, il 17 ottobre, The Apprentice, il film di Ali Abbasi su Donald Trump, interpretato da Sebastian Stan. Siamo negli anni Settanta e New York è in gran parte degradata e martoriata da crimini violenti. Determinato ad uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un proprio nome nel settore immobiliare, l’aspirante magnate Donald J. Trump è agli inizi della sua carriera. Crede di essere l’uomo che può guidare la rinascita della città ma per farlo gli servono gli appoggi giusti. Amica.it - “The Apprentice”: il film su Trump che fa arrabbiare Trump Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (askanews) – A meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane arriva nei cinema italiani, il 17 ottobre, The Apprentice, ildi Ali Abbasi su Donald, interpretato da Sebastian Stan. Siamo negli anni Settanta e New York è in gran parte degradata e martoriata da crimini violenti. Determinato ad uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un proprio nome nel settore immobiliare, l’aspirante magnate Donald J.è agli inizi della sua carriera. Crede di essere l’uomo che può guidare la rinascita della città ma per farlo gli servono gli appoggi giusti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice - Alle origini di Trump : è al cinema il controverso film che ha fatto infuriare l'ex Presidente USA - Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, The Apprentice racconta come Donald Trump è diventato un ambizioso imprenditore. Da oggi 17 ottobre al cinema con BIM Distribuzione. (Comingsoon.it)

Perché The Apprentice - il film su Trump - Hollywood non lo voleva - Il biopic sull’ex presidente americano è stato uno dei più attesi a Cannes. Ma allora perché ci sono voluti mesi (e un piccolo miracolo) per poterlo vedere? Ora che è arrivato, il suo sceneggiatore racconta l’epopea di un film osteggiato da molti. (Vanityfair.it)

The Apprentice – Alle origini di Trump : recensione del film con Sebastian Stan - Neanche a dirlo, Strong fornisce una prova attoriale straordinaria, glaciale, riproponendosi sotto nuove spoglie in quel contesto da lui già affrontato con la serie Succession. Jeremy Strong e Sebastian Stan in The Apprentice – Alle origini di Trump. Proprio come è stato nella realtà, anche in The Apprentice – Alle origini di Trump è il Cohn di Jeremy Strong a rubare in più occasioni la scena, a ... (Cinefilos.it)