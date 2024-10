Lanazione.it - Tenta di strangolare la compagna. Ragazza salvata dalla vicina di casa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Perugia, 17 ottobre 2024 – Avrebbe cercato di strangolarla. Ubriaco e accecato da una gelosia con cui avrebbe giustificato il suo gesto. Ancora una giovane donna vittima di violenza da parte del compagno. Almeno secondo quanto ricostruito al momentopolizia, intervenuta dopo una richiesta al numero unico di intervento, in un palazzo di Perugia dove, appunto, era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna. Gli agenti della questura, in seguito all’intervento, hanno arrestato un 27enne, a cui vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nello specifico, il giovane, per motivi di gelosia e anche a causa dell’alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver litigato con la, l’avrebbe afferrata al collo,ndo di strangolarla.