TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all’anno di energia verde certificata TenarisDalmine, sede operativa Italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno Sbircialanotizia.it - TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) che prevede lada parte didi 15 GWh all’anno di energiacertificata, sede operativana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - (Adnkronos) – TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di […]. (Periodicodaily.com)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - Roma, 17 ott. Per TenarisDalmine - si legge in una nota congiunta - l'accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018. “Questo contratto è un passaggio significativo nella transizione di TenarisDalmine verso una produzione ... (Iltempo.it)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - (Adnkronos) - TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh ... (Liberoquotidiano.it)