Anteprima24.it - Teatro Arbostella, è il turno di Sasà Palumbo: arriva l’esilarante ed emozionate “Sole all’improvviso”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue, tra successo di pubblico e critica, il cartellone delGino Esposito. Dopo l’esordio con la Compagnia Gli Ignoti in lo Scarfalietto, eccore, per il secondo appuntamento in cartellone l’attesissimo, altro volto ormai storico del cartellone firmato Esposito-Caracciuolo.con la sua compagnia ACIS il Sipario di Napoli si cimenterà, per i prossimi tre week-end, in uno dei suoi testi con il quale ha avuto tanti riconoscimenti in ambito nazionale. Stiamo parlando della commedia “”, scritta diretta e interpretata dallo stessoe arricchita da altri validi attori. Una pièce dei giorni nostri dove viene trattato con leggerezza ma anche con emotività uno dei temi più scottanti del nostro territorio.