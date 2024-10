Tavolo tecnico scolastico in Abruzzo: ridimensionamento e proteste della FLC CGIL (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 16 ottobre 2024 si è tenuto un incontro cruciale a L’Aquila, organizzato dall’assessore all’istruzione, Santangelo, per discutere il dimensionamento scolastico in Abruzzo. A causa delle recenti modifiche normative, la regione ha già registrato la chiusura di quattro istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2024/25, con proiezioni che prevedono ulteriori accorpamenti nei prossimi due anni, fino a un totale di 13 scuole eliminate entro il 2026. Questa riorganizzazione pone interrogativi significativi non solo sulla qualità dell’istruzione ma anche sulla sostenibilità delle comunità locali. Risvolti del dimensionamento scolastico in Abruzzo L’incontro ha visto la partecipazione di vari attori del settore educativo, tra cui rappresentanti della FLC CGIL Abruzzo Molise. Gaeta.it - Tavolo tecnico scolastico in Abruzzo: ridimensionamento e proteste della FLC CGIL Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 16 ottobre 2024 si è tenuto un incontro cruciale a L’Aquila, organizzato dall’assessore all’istruzione, Santangelo, per discutere il dimensionamentoin. A causa delle recenti modifiche normative, la regione ha già registrato la chiusura di quattro istituzioni scolastiche per l’anno2024/25, con proiezioni che prevedono ulteriori accorpamenti nei prossimi due anni, fino a un totale di 13 scuole eliminate entro il 2026. Questa riorganizzazione pone interrogativi significativi non solo sulla qualità dell’istruzione ma anche sulla sostenibilità delle comunità locali. Risvolti del dimensionamentoinL’incontro ha visto la partecipazione di vari attori del settore educativo, tra cui rappresentantiFLCMolise.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abruzzo : Cisl Scuola contro il piano di dimensionamento scolastico 2025/26 - Ciò richiede un impegno costante e risorse adeguate per garantire servizi educativi di qualità e accessibili. Le scuole in queste aree non solo offrono un servizio educativo, ma fungono anche da fulcro sociale per le comunità. In particolare, si fa riferimento al Liceo ‘Grue’ di Castelli e all’Istituto Comprensivo di Civitella-Torricella. (Gaeta.it)

Personale ATA : 289 unità verranno assunte in Abruzzo nel nuovo anno scolastico - . Il contingente regionale prevede l'assunzione di 289 unità, suddivise come segue: 25 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga), 59 Assistenti Amministrativi, 13 Assistenti Tecnici, 191 Collaboratori Scolastici e 1 Guardarobiere. L'articolo Personale ATA: 289 unità verranno assunte in Abruzzo nel nuovo anno scolastico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)