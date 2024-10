Sydney Sweeney e le prime foto dal biopic sportivo dove è protagonista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sydney Sweeney ha condiviso le prime foto che la ritraggono nei panni della pugile Christy Martin nel prossimo film biografico diretto da David Michôd. “Beh, i gatti sono usciti dal sacco grazie ad alcuni paparazzi, quindi ecco un piccolo retroscena del mio film su cui sto lavorando in questo momento“, ha condiviso Sweeney con i suoi follower su Instagram. Nelle foto, Sweeney è ritratta con un taglio mullet e flette i bicipiti. “Negli ultimi mesi, mi sono immersa nell’allenamento per dare vita alla storia di una donna incredibile, una vera campionessa che ha combattuto battaglie sia dentro che fuori dal ring“, ha continuato. “Il suo viaggio è una testimonianza di resilienza, forza e speranza, e sono onorata di entrare nei suoi panni per condividere la sua potente storia con tutti voi. Presto ne arriveranno altre“. Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney e le prime foto dal biopic sportivo dove è protagonista Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha condiviso leche la ritraggono nei panni della pugile Christy Martin nel prossimo film biografico diretto da David Michôd. “Beh, i gatti sono usciti dal sacco grazie ad alcuni paparazzi, quindi ecco un piccolo retroscena del mio film su cui sto lavorando in questo momento“, ha condivisocon i suoi follower su Instagram. Nelleè ritratta con un taglio mullet e flette i bicipiti. “Negli ultimi mesi, mi sono immersa nell’allenamento per dare vita alla storia di una donna incredibile, una vera campionessa che ha combattuto battaglie sia dentro che fuori dal ring“, ha continuato. “Il suo viaggio è una testimonianza di resilienza, forza e speranza, e sono onorata di entrare nei suoi panni per condividere la sua potente storia con tutti voi. Presto ne arriveranno altre“.

