Six Kings Slam 2024, Sinner: "Oggi mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono stanco" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la vittoria ai danni di Novak Djokovic, Jannik Sinner ha parlato a caldo ai microfoni del Six Kings Slam 2024: "Siamo tutti e due un po' stanchi ma siamo rimasti in partita. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita". Il numero uno al mondo ha poi aggiunto: "Più di una partita di esibizione? Tutti e due abbiamo avuto bisogno di alzare il livello e non è stato facile, l'abbiamo presa seriamente. Abbiamo cercato di migliorare il nostro gioco, ci conosciamo molto bene, sappiamo quali sono i punti di forza e le debolezze dell'altro". In conclusione: "Sempre così calmo? In genere lo sono, Oggi mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono un po' stanco. sono contento di avere un'altra chance sabato anche se non sono freschissimo.

Jannik Sinner a una partita dal montepremi da record mondiale! Quanti soldi guadagna al Six Kings Slam? Scenario da favola - Il 23enne prosegue così la propria cavalcata e sabato 19 ottobre (ore 20. 00) tornerà in campo per disputare la finale contro il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal: si materializzerà il grande confronto con il numero 2 del ranking ATP oppure andrà in scena il sempre affascinante testa a testa con una delle grandi icone del tennis? Sarà l'ultima partita dell'azzurro ...

Six Kings Slam - Sinner batte ancora una volta Djokovic e vola in finale - . . Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic in tre set, 6-2 6-7 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. . . "Abbiamo giocato la finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi un pò stanchi, ma abbiamo cercato di rimanere lì. Grazie a tutto il. Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia ...

Six Kings Slam - Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in semifinale - In finale l'altoatesino incontrerà il vincitore tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, che si sfidano stasera subito dopo il match tra Sinner e Nole. Magic hands. Nel secondo, a parte qualche problema alla spalla destra, Djokovic ha ritrovato il suo miglior tennis e i due hanno regalato al pubblico uno spettacolo su punto su punto, con il serbo che fino alla fine non ha voluto cedere.