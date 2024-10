Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la guerra", ma "la guerra non è finita" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la notizia dell'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane. Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” L'Identità. Lidentita.it - Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la", ma "lanon è" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjaminla notizia dell'uccisione del leader di, Yahya, nel sud della Striscia di Gaza.ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane.: “ilnon è” L'Identità.

