Shaila e Lorenzo nuovo confronto al GF, lei spiazza. “Mi hai spezzato il cuore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) In queste ore, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato c’è stato un confronto inaspettato nella casa del Grande Fratello. I due, finalmente, dopo giorni di freddezza e silenzi, hanno trovato il coraggio di affrontarsi e di dirsi, una volta per tutte, cosa sentono l’uno per l’altra. Il confronto inaspettato tra Shaila e Lorenzo al GF e la confessione della Gatta Lorenzo e Shaila hanno parlato in queste ore al GF e hanno detto delle frasi molto importanti. Il rapporto tra di loro si è finito di inclinare al momento delle nomination che ci sono state durante la scorsa puntata del Grande Fratello. Quest’oggi, però, Shaila ha dato delle spiegazioni al coinquilino. Il suo definirlo “codardo”, risiede nel fatto che Lorenzo non si assume le responsabilità delle sue azioni. Spesso agisce di istinto, e finisce per commettere degli errori, senza poi ammetterli. Tutto.tv - Shaila e Lorenzo nuovo confronto al GF, lei spiazza. “Mi hai spezzato il cuore” Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) In queste ore, traGatta eSpolverato c’è stato uninaspettato nella casa del Grande Fratello. I due, finalmente, dopo giorni di freddezza e silenzi, hanno trovato il coraggio di affrontarsi e di dirsi, una volta per tutte, cosa sentono l’uno per l’altra. Ilinaspettato traal GF e la confessione della Gattahanno parlato in queste ore al GF e hanno detto delle frasi molto importanti. Il rapporto tra di loro si è finito di inclinare al momento delle nomination che ci sono state durante la scorsa puntata del Grande Fratello. Quest’oggi, però,ha dato delle spiegazioni al coinquilino. Il suo definirlo “codardo”, risiede nel fatto chenon si assume le responsabilità delle sue azioni. Spesso agisce di istinto, e finisce per commettere degli errori, senza poi ammetterli.

