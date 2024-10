Scontro tra Governo e Regione Sardegna: il ritiro della legge sui medici in pensione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tensione crescente tra la Regione Sardegna e il Governo nazionale, dopo l’impugnazione da parte quest’ultimo di una legge regionale riguardante il richiamo in servizio di medici in pensione. La norma, adottata dal Consiglio regionale, mira a contrastare la grave carenza di personale sanitario, ed è al centro di un dibattito acceso che coinvolge anche altre questioni economiche e ambientali in Sardegna. Normativa regionale sui medici in pensione La legge regionale contestata consente il richiamo temporaneo in servizio di medici di base già pensionati, con l’obiettivo di affrontare l’urgente carenza di personale sanitario. Questa iniziativa è stata pensata per garantire assistenza medica alla popolazione, specialmente nelle zone più remote e svantaggiate del territorio sardo, dove la mancanza di medici sta creando enormi difficoltà. Gaeta.it - Scontro tra Governo e Regione Sardegna: il ritiro della legge sui medici in pensione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tensione crescente tra lae ilnazionale, dopo l’impugnazione da parte quest’ultimo di unaregionale riguardante il richiamo in servizio diin. La norma, adottata dal Consiglio regionale, mira a contrastare la grave carenza di personale sanitario, ed è al centro di un dibattito acceso che coinvolge anche altre questioni economiche e ambientali in. Normativa regionale suiinLaregionale contestata consente il richiamo temporaneo in servizio didi base già pensionati, con l’obiettivo di affrontare l’urgente carenza di personale sanitario. Questa iniziativa è stata pensata per garantire assistenza medica alla popolazione, specialmente nelle zone più remote e svantaggiate del territorio sardo, dove la mancanza dista creando enormi difficoltà.

