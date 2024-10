Lapresse.it - Roma: Cassazione conferma condanne per morte Desirée Mariottini

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott. (LaPresse) – Ventisei anni per Alinno Chima e 22 anni per Mamadou Gara: sono lerese definitive oggi dalla Corte di, che erano state inflitte dalla Corte d’Assise d’Appello dinell’ambito del processo di appello bis per ladi, la ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina trovata morta in una baracca in via dei Lucani nel quartiere di San Lorenzo a. In quattro erano accusati di averla stuprata e uccisa con una dose di eroina killer. Il 20 giugno 2021 erano stati condannati all’ergastolo Mamadou Gara e Yussef Salia, mentre 27 anni e 24 anni e sei mesi erano stati inflitti a Alinno Chinna e Brian Minthe. Salia e Minthe erano stati condannati in via definitiva a18 anni il primo e all’ergastolo il secondo.