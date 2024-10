Gaeta.it - Ritorno al grande schermo: la Fondazione Apulia Film Commission propone ‘Cinema Addiction’

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lalancia un'importante iniziativa per riavvicinare il pubblico al cinema,ndo una serie di rassegne volte a celebrare la magia della visione condivisa. Il progettoAddiction' si estende a tutto il territorio pugliese, offrendo la chance di riscoprire opere cinematografiche diqualità. Le rassegne, che partiranno il 24 ottobre, si concentreranno su temi richiamanti come l'amore e il sogno americano, promettendo un'esperienza unica per gli appassionati e i neofiti del. Cinema addiction: un nuovo inizio per il cinema in Puglia Laha ideatoAddiction' per promuovere una proposta cinematografica variegata, stimolando così ildel pubblico nelle sale.