Raid israeliano in una scuola, tre la 19 vittime anche bambini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi, tra cui bambini, in un attacco israeliano che ha colpito una scuola che ospitava sfollati a Jabalya, nel nord di Gaza . Lo ha detto un funzionario del ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, alla Reuters online. Decine di persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha detto il funzionario Medhat Abbas, aggiungendo che «non c'è acqua per

Hamas - 'raid israeliano su scuola a Jabalya - 19 morti' - Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi, tra cui bambini, in un attacco israeliano che ha colpito una scuola che ospitava sfollati a Jabalya, nel nord di Gaza. Decine di persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha detto il funzionario Medhat Abbas, aggiungendo che "non c'è acqua per spegnere l'incendio. (Quotidiano.net)

Orrore a Gaza - esercito israeliano bombarda scuola : 28 morti e 54 feriti. Unicef : “Basta colpire mamme e bambini” - Scene di orrore nella scuola Rufaida a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dove un attacco aereo israeliano ha provocato una strage. Decine di madri e bambini, in coda a un punto di trattamento della malnutrizione allestito all'interno della scuola, sono stati uccisi o feriti. Unicef: “Basta colpire mamme e bambini” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Tragedia a Gaza - attacco israeliano su una scuola : 28 le vittime - Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. . . L’Idf ha reso noto di aver attaccato un complesso di cui fa parte l’ex scuola Rufaydah nell’area di Deir al Balah, a Gaza, da dove - afferma - stava operando «un gruppo di terroristi. . La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l’esercito israeliano ha attaccato una scuola a Gaza causando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di ... (Gazzettadelsud.it)