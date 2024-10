Prossimo turno Serie A 2024/2025 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nel Prossimo turno Serie A 2024/2025 La Serie A 2024/2025 sta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre 2024. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2024/2025, e dove seguire in tv le Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nelLasta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le

