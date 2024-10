Presentazione del libro “100 Luoghi del contemporaneo in Italia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fondazione Imago Mundi organizza martedì 22 ottobre (ore 18.30) la Presentazione del libro “100 Luoghi del contemporaneo in Italia” edito da 24 ORE Cultura, alla presenza del curatore Nicolas Ballario, che dialogherà con Maria Rita Cerilli, communications manager Collezione Peggy Guggenheim Trevisotoday.it - Presentazione del libro “100 Luoghi del contemporaneo in Italia” Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fondazione Imago Mundi organizza martedì 22 ottobre (ore 18.30) ladel“100delin” edito da 24 ORE Cultura, alla presenza del curatore Nicolas Ballario, che dialogherà con Maria Rita Cerilli, communications manager Collezione Peggy Guggenheim

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentazione del libro di Pier Giacomo Sottoriva sulla guerra a Littoria : un evento da non perdere - Questo aspetto visivo non solo rende il libro più coinvolgente, ma funge anche da strumento educativo per le nuove generazioni. Il focus sarà su “La guerra in provincia di Littoria. Attraverso le immagini, Sottoriva contribuisce a mantenere viva la memoria storica, rendendo accessibili eventi che hanno segnato profondamente la comunità locale. (Gaeta.it)

"La regina dei sentieri" - sabato 19 ottobre presentazione del libro di Malvaldi e Bruzzone a Porta a Mare - Sabato 19 ottobre, alle 18, si terrà alle Librerie Coop di Porta a Mare la presentazione del libro "La regina dei sentieri" di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Dialoga con l'autore Simone Lenzi. Il libro Serena, mamma di due figlie, casalinga ultraindaffarata, chimica con il... (Livornotoday.it)

“Mafia&droga. lo stato delle cose” : al Circolo della stampa la presentazione del libro - Al Circolo della Stampa di Palermo, alle 18.30 di venerdì 18 ottobre, si parlerà delle connessioni tra mafia e droga. A renderlo possibile un lavoro basato, a livello italiano ed europeo, su studi approfonditi che puntano ad approfondire e spiegare qual è lo stato attuale della mafia, la... (Palermotoday.it)