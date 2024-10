Prada conquista la Luna (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'annuncio che Prada avrebbe realizzato la prima tuta ad andare nello Spazio indossata anche da una donna peraltro, la primissima che metterà piede sulla Luna - Christina Koch facciamo il tifo per te - era arrivata qualche mese fa, ma vedere finalmente la prima tuta spaziale disegnata da Prada in collaborazione con Axiom Space fa un certo effetto. Svelata in occasione del Congresso Astronautico Internazionale a Milano lo scorso 16 ottobre, il design dello strato esterno e la ricerca dei materiali sono il frutto di un lavoro congiunto che ha avuto inizio quando le due aziende, leader nei rispettivi settori, hanno deciso di unire creativita? e ingegneria per la progettazione delle tute spaziali di nuova generazione. E in questo Prada è maestro. Gqitalia.it - Prada conquista la Luna Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'annuncio cheavrebbe realizzato la prima tuta ad andare nello Spazio indossata anche da una donna peraltro, la primissima che metterà piede sulla- Christina Koch facciamo il tifo per te - era arrivata qualche mese fa, ma vedere finalmente la prima tuta spaziale disegnata dain collaborazione con Axiom Space fa un certo effetto. Svelata in occasione del Congresso Astronautico Internazionale a Milano lo scorso 16 ottobre, il design dello strato esterno e la ricerca dei materiali sono il frutto di un lavoro congiunto che ha avuto inizio quando le due aziende, leader nei rispettivi settori, hanno deciso di unire creativita? e ingegneria per la progettazione delle tute spaziali di nuova generazione. E in questoè maestro.

