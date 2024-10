Pozzallo, salvati sltri 35 migranti (Di giovedì 17 ottobre 2024) 0.07 Ha mollato nuovamente gli ormeggi intorno alle 18 da Pozzallo, la motovedetta della Guardia costiera per l'ennesimo intervento di salvataggio. La Cp 325 è partita alla ricerca di un altro barchino ed è riuscita a raggiungerlo a circa 60 miglia intorno alle 21.30. Sono stati messi in salvo 35 migranti. La motovedetta sta rientrando a Pozzallo per procedere allo sbarco. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 0.07 Ha mollato nuovamente gli ormeggi intorno alle 18 da, la motovedetta della Guardia costiera per l'ennesimo intervento di salvataggio. La Cp 325 è partita alla ricerca di un altro barchino ed è riuscita a raggiungerlo a circa 60 miglia intorno alle 21.30. Sono stati messi in salvo 35. La motovedetta sta rientrando aper procedere allo sbarco.

