Pogba: «Dopo la squalifica la gente ha iniziato ad evitarmi. Gli amici non mi chiamavano più come prima» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di quali sono i progetti futuri di Pogba se n’è già parlato abbastanza. Il calciatore al Daily Mail ha raccontato invece come ha vissuto il difficile periodo della squalifica per doping. «Ecco una storia divertente: stavo provando un nuovo completo per la première di un film ma non avevo il telefono. Mia moglie (Zulay) sale di corsa le scale con il mio telefono urlando: “È l’avvocato”. Le ho detto che l’avrei richiamato, ma lei ha detto che dovevo rispondere io». Pogba racconta del momento in cui l’avvocato gli ha comunicato la decisione del Tas di ridurre la sua squalifica. «Così sono sceso per parlargli con il completo addosso! Mi ha raccontato la notizia e io sono rimasto in silenzio. Tutti saltavano dalla gioia, ma io ero sotto shock. Rapidamente quella felicità si è trasformata in determinazione. Abbiamo attraversato l’inferno. Un periodo buio. Ilnapolista.it - Pogba: «Dopo la squalifica la gente ha iniziato ad evitarmi. Gli amici non mi chiamavano più come prima» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di quali sono i progetti futuri dise n’è già parlato abbastanza. Il calciatore al Daily Mail ha raccontato inveceha vissuto il difficile periodo dellaper doping. «Ecco una storia divertente: stavo provando un nuovo completo per la première di un film ma non avevo il telefono. Mia moglie (Zulay) sale di corsa le scale con il mio telefono urlando: “È l’avvocato”. Le ho detto che l’avrei richiamato, ma lei ha detto che dovevo rispondere io».racconta del momento in cui l’avvocato gli ha comunicato la decisione del Tas di ridurre la sua. «Così sono sceso per parlargli con il completo addosso! Mi ha raccontato la notizia e io sono rimasto in silenzio. Tutti saltavano dalla gioia, ma io ero sotto shock. Rapidamente quella felicità si è trasformata in determinazione. Abbiamo attraversato l’inferno. Un periodo buio.

