Pagine di Fotografia Le grandi collezioni senesi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non manca Siena all’evento "di- Archivi Aperti". Partecipano alla decima edizione 57 archivi fotografici in 30 città e comuni distribuiti in 10 Regioni. Tra le novità le adesioni del Museo del Cinema di Torino e proprio il Complesso Museale Santa Maria della Scala. Il Museo senese presenterà la Fototeca Giuliano Briganti e alcune riviste storiche specializzate. L’offerta senese prevede anche l’Archivio di Stato, che propone una visita al fondo Ranuccio Bianchi Bandinelli. Il primo appuntamento è previsto sabato 19 ottobre, alle ore 10 alla Sala conferenze dell’Archivio di Stato. Per l’occasione sarà presentato il fondo fotografico di Ranuccio Bianchi Bandinelli, di proprietà della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e conservato presso l’Archivio di Stato di Siena.