Osimhen: “Drogba? Uno dei miei idoli. Stavo per andare in …” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Victor Osimhen ha avuto davvero tante richieste durante il mercato estivo. Anche il Milan aveva tentato di ingaggiarlo nei giorni conclusivi Pianetamilan.it - Osimhen: “Drogba? Uno dei miei idoli. Stavo per andare in …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Victorha avuto davvero tante richieste durante il mercato estivo. Anche il Milan aveva tentato di ingaggiarlo nei giorni conclusivi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asse Napoli-Chelsea - Lukaku per Osimhen - interviene Drogba : cosa manca per l’ok - Perchè in pratica le due situazioni, legate a doppio filo, non si sbloccano. L’interesse, affinchè ciò avvenga, è di tutte le parti in causa. Per convincere Osimhen sono scesi in campo Drogba e Obi Mikel, due ex Chelsea, entrambi nigeriani come Osi. Entrambe le situazioni però non si sbloccano. Il guaio più grosso è che il Napoli non solo deve decidere cosa fare con l’attaccante nigeriano ma non ... (Calcioweb.eu)

Osimhen - Drogba lo sta convincendo ad accettare il Chelsea (Times) - Anche il Times scrive della trattativa tra il Napoli e il Chelsea per risolvere i casi Osimhen e Lukaku. John Obi Mikel, l’ex centrocampista del Chelsea, ha rivelato che sta lavorando con Didier Drogba per convincere Osimhen a trasferirsi nella zona ovest di Londra. Sembra che ami il club e voglia venire al Chelsea. (Ilnapolista.it)