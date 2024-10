Nuovo sviluppo nel caso di Pier Paolo Minguzzi: richiesta di perizia fonica per identificare l’estorsore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella tarda mattinata di oggi, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha disposto una perizia fonica che potrebbe rivelarsi cruciale per il caso di Pier Paolo Minguzzi, giovane universitario di Alfonsine, tragicamente rapito e assassinato nel 1987. Questo passo giuridico si inserisce in un contesto di nuova analisi delle prove e potrebbe portare a rilevanti sviluppi giudiziari per individuare gli autori delle telefonate estorsive legate al sequestro. Il rapimento di Pier Paolo Minguzzi: una tragedia del passato Il rapimento di Pier Paolo Minguzzi ha scosso profondamente la comunità di Alfonsine e ha segnato un tragico episodio della cronaca locale. Il giovane, un promettente studente di 21 anni, venne rapito nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987. Minguzzi stava rincasando dopo aver riaccompagnato la fidanzata, quando fu catturato dai suoi aguzzini. Gaeta.it - Nuovo sviluppo nel caso di Pier Paolo Minguzzi: richiesta di perizia fonica per identificare l’estorsore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella tarda mattinata di oggi, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha disposto unache potrebbe rivelarsi cruciale per ildi, giovane universitario di Alfonsine, tragicamente rapito e assassinato nel 1987. Questo passo giuridico si inserisce in un contesto di nuova analisi delle prove e potrebbe portare a rilevanti sviluppi giudiziari per individuare gli autori delle telefonate estorsive legate al sequestro. Il rapimento di: una tragedia del passato Il rapimento diha scosso profondamente la comunità di Alfonsine e ha segnato un tragico episodio della cronaca locale. Il giovane, un promettente studente di 21 anni, venne rapito nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987.stava rincasando dopo aver riaccompagnato la fidanzata, quando fu catturato dai suoi aguzzini.

