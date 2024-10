Nuova bretella San Silvestro, Radici in Comune: "Chiediamo la vivibilità prima dei tecnicismi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Radici in Comune solleva dubbi sulle condizioni ambientali e sulla vivibilità per i residenti di San Silvestro spiaggia dopo l’apertura della Nuova bretella. Partendo dalle risposte date dal dirigente del settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi, nel corso della commissione Controllo e garanzia del Ilpescara.it - Nuova bretella San Silvestro, Radici in Comune: "Chiediamo la vivibilità prima dei tecnicismi" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)insolleva dubbi sulle condizioni ambientali e sullaper i residenti di Sanspiaggia dopo l’apertura della. Partendo dalle risposte date dal dirigente del settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi, nel corso della commissione Controllo e garanzia del

Nuova bretella di collegamento - Radici in Comune : "Mancano valutazioni relative all'inquinamento e al traffico" - Radici in Comune solleva dubbi sulla nuova bretella di collegamento del tratto sud della circonvallazione, a San Silvestro. Interventi propedeutici alla demolizione dello svincolo a trombetta. In particolare, dopo aver consultato i documenti progettuali, «nulla è stato rilevato in tema di... (Ilpescara.it)

