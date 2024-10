"No al bullismo": la campagna di Gay help line con il sostegno della Regione contro l'omofobia (Di giovedì 17 ottobre 2024) contro le discriminazioni omobitransfobiche Gay help line, con il supporto della Regione, ha realizzato una campagna che si compone di due spot, che mostrano il disagio e la sofferenza di chi quotidianamente chiama il numero verde 800 713 713 per chiedere aiuto. Due spot per riflettere sulle Romatoday.it - "No al bullismo": la campagna di Gay help line con il sostegno della Regione contro l'omofobia Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)le discriminazioni omobitransfobiche Gay, con il supporto, ha realizzato unache si compone di due spot, che mostrano il disagio e la sofferenza di chi quotidianamente chiama il numero verde 800 713 713 per chiedere aiuto. Due spot per riflettere sulle

‘No al bullismo’ - al via la campagna di Gay Help Line con il sostegno della Regione Lazio - (Adnkronos) – Al via la campagna 2024 di Gay Help Line 800 713 713 e la chat Speakly. Il servizio di Gay Help Line ha anche il sostegno di Unar – Presidenza del Consiglio, Comune di Roma, fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Chiesa Valdese e donazioni […]. org, realizzata grazie al supporto della Regione Lazio. (Periodicodaily.com)

Lazio - al via la campagna Gay Help Line - La campagna Gay Help Line ha il supporto della Regione Lazio, del Comune di Roma e dell'Unar, presidenza del Consiglio. (Imolaoggi.it)