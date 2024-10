Milano, tenta un furto al bar e il gerstore lo accoltella: morto un 37enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarebbe stato un barista a uccidere il 37enne con precedenti trovato morto sul marciapiede in periferia a Milano: l'arma del delitto potrebbero essere delle forbici Ilgiornale.it - Milano, tenta un furto al bar e il gerstore lo accoltella: morto un 37enne Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarebbe stato un barista a uccidere il 37enne con precedenti trovatosul marciapiede in periferia a: l'arma del delitto potrebbero essere delle forbici

