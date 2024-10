Medioriente, protesta del M5S alla Camera: cartelli con la scritta ‘Stop genocidio’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) protesta del Movimento 5 Stelle alla Camera con cartelli ‘Stop genocidio’. E’ successo dopo il caso dell’apicoltore di Desio, in provincia di Monza e Brianza, multato al mercato per uno striscione affisso al bancone con riferimento al conflitto in Medio Oriente e la scritta ‘Stop bombing Gaza’. Una vicenda approdata in Parlamento con le interrogazioni presentate da Alleanza Verdi e Sinistra, Pd e M5S. La sanzione era poi stata annullata dai carabinieri. La polemica del M5S contro Netanyahu “A Desio un apicoltore è stato multato per aver semplicemente esposto uno striscione con la scritta ‘Stop ai bombardamenti a Gaza, stop al genocidio’, ma la censura continua perché stiamo assistendo alla revoca di permessi di soggiorno soprattutto nei confronti di cittadini palestinesi”, ha detto nell’Aula di Montecitorio la deputata del M5s, Stefania Ascari. Lapresse.it - Medioriente, protesta del M5S alla Camera: cartelli con la scritta ‘Stop genocidio’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)del Movimento 5 Stellecon. E’ successo dopo il caso dell’apicoltore di Desio, in provincia di Monza e Brianza, multato al mercato per uno striscione affisso al bancone con riferimento al conflitto in Medio Oriente e labombing Gaza’. Una vicenda approdata in Parlamento con le interrogazioni presentate da Alleanza Verdi e Sinistra, Pd e M5S. La sanzione era poi stata annullata dai carabinieri. La polemica del M5S contro Netanyahu “A Desio un apicoltore è stato multato per aver semplicemente esposto uno striscione con laai bombardamenti a Gaza, stop al, ma la censura continua perché stiamo assistendorevoca di permessi di soggiorno soprattutto nei confronti di cittadini palestinesi”, ha detto nell’Aula di Montecitorio la deputata del M5s, Stefania Ascari.

