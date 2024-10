Medioriente: Katz conferma, eliminato Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha inviato un messaggio personale a decine di omologhi di tutto il mondo nel quale ha confermato la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Lo riporta Ynet. “Il principale assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell’Idf”, ha scritto Katz. “Si tratta di una grande conquista militare e morale per Israele e di una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse del male dell’Islam estremo guidato dall’Iran. L’eliminazione di Sinwar crea la possibilità per l’immediato rilascio dei rapiti e per realizzare un cambiamento che porterà a una nuova realtà a Gaza senza Hamas e senza il controllo iraniano”. Lapresse.it - Medioriente: Katz conferma, eliminato Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel, ha inviato un messaggio personale a decine di omologhi di tutto il mondo nel quale hato la morte del leader di Hamas, Yahya. Lo riporta Ynet. “Il principale assassino Yahya, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è statodai soldati dell’Idf”, ha scritto. “Si tratta di una grande conquista militare e morale per Israele e di una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse del male dell’Islam estremo guidato dall’Iran. L’eliminazione dicrea la possibilità per l’immediato rilascio dei rapiti e per realizzare un cambiamento che porterà a una nuova realtà a Gaza senza Hamas e senza il controllo iraniano”.

