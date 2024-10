Medicina, lo stop al test di ingresso bocciato dai Giovani Medici: «Non servono più laureati, ma professionisti nel pubblico» – L’intervista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l’obiettivo di rendere più accessibile il percorso di studi in Medicina, il governo ha proposto una riforma significativa che punta ad abolire il tradizionale test di ingresso. Al suo posto, verrà introdotto un semestre ad accesso libero e il proseguimento degli studi dipenderà dai risultati ottenuti in questi sei mesi, che andranno a comporre una graduatoria di merito a livello nazionale. Il governo intende introdurre la novità a partire dall’anno accademico 2025-2026, ma tutto dipenderà dall’iter legislativo. Il testo è già stato approvato dalla commissione Istruzione del Senato e ora deve passare in Aula. Questa riforma sul test di ingresso, fortemente voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, solleva un acceso dibattito tra esperti e studenti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l’obiettivo di rendere più accessibile il percorso di studi in, il governo ha proposto una riforma significativa che punta ad abolire il tradizionaledi. Al suo posto, verrà introdotto un semestre ad accesso libero e il proseguimento degli studi dipenderà dai risultati ottenuti in questi sei mesi, che andranno a comporre una graduatoria di merito a livello nazionale. Il governo intende introdurre la novità a partire dall’anno accademico 2025-2026, ma tutto dipenderà dall’iter legislativo. Ilo è già stato approvato dalla commissione Istruzione del Senato e ora deve passare in Aula. Questa riforma suldi, fortemente voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, solleva un acceso dibattito tra esperti e studenti.

