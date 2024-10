Max Ionata & Hammond Groovers in concerto a Latina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo appuntamento della rassegna Latina in Jazz giunta alla sua XXV edizione, organizzata dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli e ospitata presso il Circolo Cittadino di Latina.In programma per sabato 19 ottobre alle ore 21.00 il concerto di Max Ionata & Hammond Groovers che presenterà il Latinatoday.it - Max Ionata & Hammond Groovers in concerto a Latina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo appuntamento della rassegnain Jazz giunta alla sua XXV edizione, organizzata dalJazz Club Luciano Marinelli e ospitata presso il Circolo Cittadino di.In programma per sabato 19 ottobre alle ore 21.00 ildi Maxche presenterà il

Il rapper Paky a processo per offese ai carabinieri : le frasi incriminate al concerto di Latina (video) - “Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un carabiniere pezzo di m…”: sarà processato per diffamazione aggravata ai danni dell’Arma il rapper Vincenzo Mattera, in arte Paky, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, che il prossimo 18 dicembre 2025 dovrà difendersi davanti al tribunale del capoluogo di provincia del Lazio in composizione monocratica. (Secoloditalia.it)

Latina / Salotti musicali - sabato 27 luglio in concerto di Antonella Ruggiero - LATINA – Grande attesa per il Concerto Versatile di Antonella Ruggiero che sabato 27 Luglio a Latina chiuderà la stagione 2024 dei Salotti Musicali Summer Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Eleomai, con il patrocino del Comune di Latina, della Provincia di Latina e di Opes Comitato Provinciale di Latina. (Temporeale.info)