Martinengo: arrestato ed espulso un 44enne per maltrattamenti all'ex moglie

VIOLENZA SULLE DONNE. L'uomo di origine indiana e residente a Martinengo, non ha rispettato le misure restrittive e per questo è stato arrestato ed espulso.

