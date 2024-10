Mariavittoria si apre con Shaila al GF: svelato un suo grande problema (Di giovedì 17 ottobre 2024) In questi giorni nella casa del grande Fratello ci sono state delle aspre discussioni tra le donne, che hanno spaccato l’abitazione in due fazioni. Ad essere coinvolta nelle polemiche è stata anche Mariavittoria Minghetti, la quale ha discusso animatamente con Yulia Bruschi. A distanza di un po’ di tempo da quell’episodio, la ragazza ha deciso di aprirsi con Shaila Gatta, a cui ha fatto delle confessioni importanti. Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti con Shaila Gatta al GF Mariavittoria Minghetti ha svelato di avere alcune difficoltà nel relazionarsi ad alcuni inquilini all’interno della casa. A tal riguardo, la ragazza si è voluta aprire con Shaila Gatta, a cui ha ammesso di essere un po’ preoccupata per la situazione. Tutto.tv - Mariavittoria si apre con Shaila al GF: svelato un suo grande problema Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) In questi giorni nella casa delFratello ci sono state delle aspre discussioni tra le donne, che hanno spaccato l’abitazione in due fazioni. Ad essere coinvolta nelle polemiche è stata ancheMinghetti, la quale ha discusso animatamente con Yulia Bruschi. A distanza di un po’ di tempo da quell’episodio, la ragazza ha deciso di aprirsi conGatta, a cui ha fatto delle confessioni importanti. Lo sfogo diMinghetti conGatta al GFMinghetti hadi avere alcune difficoltà nel relazionarsi ad alcuni inquilini all’interno della casa. A tal riguardo, la ragazza si è voluta aprire conGatta, a cui ha ammesso di essere un po’ preoccupata per la situazione.

