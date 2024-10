Maltempo persistente in Liguria: fiumi esondati e avvisi di evacuazione per i cittadini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo continua a flagellare il Centro-Nord Italia, con particolare intensità nella regione della Liguria. Le condizioni atmosferiche avverse stanno creando situazioni critiche in diverse località, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. In particolare, la situazione a Chiavari, in provincia di Genova, ha attirato l’attenzione a causa dell’esondazione del fiume Entella. Il Comune ha diramato avvisi urgenti, invitando la popolazione a cercare riparo ai piani superiori degli edifici o a evacuare le aree considerate a rischio. La situazione attuale in Liguria Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano prevedere un miglioramento significativo. La combinazione di forti piogge e venti intensi ha aumentato il livello dei corsi d’acqua, rendendo la situazione di allerta ancora più preoccupante. Gaeta.it - Maltempo persistente in Liguria: fiumi esondati e avvisi di evacuazione per i cittadini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a flagellare il Centro-Nord Italia, con particolare intensità nella regione della. Le condizioni atmosferiche avverse stanno creando situazioni critiche in diverse località, mettendo a rischio l’incolumità dei. In particolare, la situazione a Chiavari, in provincia di Genova, ha attirato l’attenzione a causa dell’esondazione del fiume Entella. Il Comune ha diramatourgenti, invitando la popolazione a cercare riparo ai piani superiori degli edifici o a evacuare le aree considerate a rischio. La situazione attuale inLe previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano prevedere un miglioramento significativo. La combinazione di forti piogge e venti intensi ha aumentato il livello dei corsi d’acqua, rendendo la situazione di allerta ancora più preoccupante.

Maltempo - morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna - Toscana - . In particolare, è arancione l'allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Intanto, nel Genovese è stato trovato senza vita, caduto in un dirupo, un 75enne scomparso da ieri: era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono poi abbattute forti piogge. (Tg24.sky.it)

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna - (Adnkronos) – Ancora maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi… L'articolo Maltempo, forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna - (Adnkronos) – Ancora maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi… L'articolo Maltempo, forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna proviene da Quotidiano Rosso di Sera. .