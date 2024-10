Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose (Di giovedì 17 ottobre 2024) scuole chiuse e innumerevoli disagi in Liguria, mentre a Venezia si attendono picchi di marea da oltre 110 centimetri L'articolo Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e innumerevoli disagi in Liguria, mentre asi attendono picchi di marea da oltre 110 centimetri L'articoloin: ailproviene da Il Difforme.

Maltempo in Veneto : pino crolla su condominio a Venezia - scuole chiuse a Nervesa della Battaglia - Venezia, 11 settembre 2024 – Sono diversi i danni del maltempo che nella scorsa giornata ha colpito il Veneto. E la situazione potrebbe non migliorare: “Il maltempo si sta protraendo da alcune ore – dichiara la sindaca – e si prevede possa continuare ulteriormente”. Per mettere in sicurezza la zona è dovuta intervenire l'autogrù dei Vigili del fuoco inviata dal comando di Mestre. (Ilrestodelcarlino.it)