Lapresse.it - Maltempo: allerta massima in Liguria, frane e corsi d’acqua in piena

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prolungata l’arancione sulla, Arpal ha comunicato in questi minuti l’aggiornamento che comprende anche il ponente della regione e si allunga su tutta lafino alle 8 di domani, sui bacini piccoli-medi – sia per temporali che per rischio idrogeologico – tranne i grandi bacini del ponente che restano ingialla. A seguire saràgialla fino alle 14 di domani. I previsori sottolineano che “non cambia la complessità dello scenario meteo, che ancora per due giorni sarà al centro di fenomeni potenzialmente molto intensi ma impossibili da dettagliare con la precisione che tutti vorremmo”.L’sarà combinata per temporali, dove l’arancione rappresenta il massimo grado, e per gli effetti idrologici, acuiti dalle condizioni iniziali del terreno saturo e dello stato die torrenti, che hanno una minor capacità di contenere nuove precipitazioni.