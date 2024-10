Metropolitanmagazine.it - Lusso in the space: Prada disegna le tute NASA per gli astronauti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci porta letteralmente nello spazio la collab dicon lain persona. La celebre maison capitanata dalla signoraaveva infatti già sognato in grande puntando tutto sulla Luna. Così il 16 ottobre, al Congressoco Internazionale di Milano, arriva in esclusiva la presentazione della Axiom Extravehicular Mobilty Unit di Axiom. Il progetto arriva in periodo Covid ed è stato studiato fino al 2022, quando Axiom ha ricevuto il primo ordine per Artemis del valore di 228 milioni di dollari. Ha inoltre beneficiato dell’accordo pubblico-privato con laper raccogliere esperti riconosciuti in vari campi, e chiedere il loro apporto alla progettazione e allo sviluppo di questa tuta di nuova generazione.