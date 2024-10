Los Angeles, dalla diocesi altri 880 milioni alle vittime di abusi sessuali. Il vescovo: “Chiedo scusa a tutti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Chiedo scusa per ciascuno degli abusi, dal profondo del mio cuore. La mia speranza è che questo patteggiamento offra qualche tipo di conforto per quello che questi uomini e queste donne hanno sofferto”. A parlare, scrive il New York Times, è l’arcivescovo di Los Angeles José Gomez, che commenta così la decisione della diocesi di risarcire con 880 milioni di dollari le vittime di abusi sessuali perpetrati all’interno dell’istituzione di cui oggi è a capo. Una cifra che porta il totale dei pagamenti della chiesa di Los Angeles (che conta più di quattro milioni di cattolici e quasi 300 parrocchie) in cause per abusi sessuali a 1,5 miliardi di dollari, la cifra più alta mai pagata da una diocesi. L’accordo arriva dopo decenni di processi e contenziosi e, ricorda il Nyt, sono poche le cause rimaste attualmente pendenti. Ilfattoquotidiano.it - Los Angeles, dalla diocesi altri 880 milioni alle vittime di abusi sessuali. Il vescovo: “Chiedo scusa a tutti” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “per ciascuno degli, dal profondo del mio cuore. La mia speranza è che questo patteggiamento offra qualche tipo di conforto per quello che questi uomini e queste donne hanno sofferto”. A parlare, scrive il New York Times, è l’arcidi LosJosé Gomez, che commenta così la decisione delladi risarcire con 880di dollari lediperpetrati all’interno dell’istituzione di cui oggi è a capo. Una cifra che porta il totale dei pagamenti della chiesa di Los(che conta più di quattrodi cattolici e quasi 300 parrocchie) in cause pera 1,5 miliardi di dollari, la cifra più alta mai pagata da una. L’accordo arriva dopo decenni di processi e contenziosi e, ricorda il Nyt, sono poche le cause rimaste attualmente pendenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco dal Re del Belgio - il Santo Padre chiede scusa per gli scandali sugli abusi ai bambini - In un discorso vibrante, ha descritto gli abusi sessuali sui minori come una “vergogna” di cui la Chiesa deve assumersi la piena responsabilità. Dal cuore dell’Europa, il Pontefice ha lanciato un forte appello alla costruzione di ponti di pace, in particolare per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, ribadendo l’importanza di cercare compromessi onorevoli. (Ilcorrieredellacitta.com)

Papa Francesco : “Gli abusi sono una vergogna e un’umiliazione per la Chiesa. Chiedo scusa” - Una delle piaghe peggiori per la Chiesa è l’abuso sui minori, un fenomeno da contrastare e debellare assolutamente, ma anche da prevenire. Questo fenomeno in realtà era piuttosto diffuso non solo in Belgio, ma in tanti altri paesi europei, e riguardavano soprattutto i ceti medio-bassi della società. (Dayitalianews.com)

Luca Richeldi - il primario accusato di abusi su una paziente chiede di patteggiare 11 mesi. La vittima si oppone : “Non si è mai scusato” - L’ipotesi accusatoria, già smentita dal professore, non è supportata da prove e si limita a poco più di un tentato bacio, perciò la Procura ha accettato il patteggiamento con pena pecuniaria peraltro sospesa”, afferma l’avvocata Barsanti. Dopo il rigetto della prima proposta presentata lo scorso luglio dalla difesa, dieci mesi e 20 giorni riconvertita in pena pecuniaria di 49mila euro, gli ... (Ilfattoquotidiano.it)