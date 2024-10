L’inchiesta Sogei. Tangenti a Iorio per 100mila euro. E il cda gli revoca l’incarico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre centomila euro in Tangenti ricevuti dal febbraio 2023. Un’enorme mole di documenti acquisiti durante le perquisizioni e ancora da analizzare. Compresi i dati dei device del referente di Elon Musk in Italia Andrea Stroppa. I vertici di Sogei convocati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Dopo i 18 arresti L’inchiesta sull’azienda informatica della pubblica amministrazione entra nel vivo. E l’azienda Sesa, attiva nelle soluzioni It per le imprese, dopo i crolli in Borsa è costretta a rilasciare una nota in cui si dice estranea alla vicenda. È stato lo stesso direttore generale business di Sogei Paolino Iorio a far sapere ai magistrati di aver ricevuto a partire da febbraio 2023 "circa 100mila euro in nero" dal manager di Italware Massimo Rossi, indagato nelL’inchiesta della Guardia di Finanza. Quotidiano.net - L’inchiesta Sogei. Tangenti a Iorio per 100mila euro. E il cda gli revoca l’incarico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre centomilainricevuti dal febbraio 2023. Un’enorme mole di documenti acquisiti durante le perquisizioni e ancora da analizzare. Compresi i dati dei device del referente di Elon Musk in Italia Andrea Stroppa. I vertici diconvocati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Dopo i 18 arrestisull’azienda informatica della pubblica amministrazione entra nel vivo. E l’azienda Sesa, attiva nelle soluzioni It per le imprese, dopo i crolli in Borsa è costretta a rilasciare una nota in cui si dice estranea alla vicenda. È stato lo stesso direttore generale business diPaolinoa far sapere ai magistrati di aver ricevuto a partire da febbraio 2023 "circain nero" dal manager di Italware Massimo Rossi, indagato neldella Guardia di Finanza.

