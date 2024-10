Liam Payne, l'ultimo VIDEO un'ora prima di cadere nel vuoto dal 3° piano: "È una bella giornata qui in Argentina" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante aveva registrato un VIDEO mentre faceva colazione un'ora prima di precipitare dalla finestra dell'hotel Liam Pyne ha postato l'ultimo VIDEO su Snapchat un'ora prima di cadere nel vuoto precipitando dal terzo piano dell'hotel dove soggiornava a Buenos Aires in Argentina. Il musicis Ilgiornaleditalia.it - Liam Payne, l'ultimo VIDEO un'ora prima di cadere nel vuoto dal 3° piano: "È una bella giornata qui in Argentina" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante aveva registrato unmentre faceva colazione un'oradi precipitare dalla finestra dell'hotelPyne ha postato l'su Snapchat un'oradinelprecipitando dal terzodell'hotel dove soggiornava a Buenos Aires in. Il musicis

Liam Payne e il giallo del video su Snapchat : sorridente e ironico prima della morte? No - è un contenuto social “vecchio” - programmato dal social media manager - Payne è precipitato da un balcone e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo. Anche perché la vacanza che doveva durate qualche giorno è durata ben due settimane piene. The world had no idea it was his final goodbye. È stato lì che è caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano. (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne morto a 31 anni - il video caricato sui social un’ora prima di morire e la chiamata dell’hotel alla polizia : “Sta spaccando tutto” - Un’enorme tragedia ha colpito il mondo della musica questa notte. twitter. Nel corso degli anni diverse indiscrezioni erano circolate sulla vita privata dell’uomo. Abbiamo un ospite che è in preda a comportamenti dovuti agli effetti di droga e sta rompendo tutto nella stanza, quindi abbiamo bisogno che venga qualcuno adesso. (Isaechia.it)

Mister Movie | Liam Payne l’ultimo video in Hotel - prima di morire - Dopo aver affrontato numerose sfide personali, tra cui problemi di salute mentale e dipendenze, Liam sembrava pronto a tornare sotto i riflettori. L’Affetto dei Fan e il Loro Dolore Alla diffusione della notizia della sua morte, i fan di Payne si sono immediatamente mobilitati. Una Perdita Incolmabile per il Mondo della Musica La scomparsa di Liam Payne segna una profonda ferita non ... (Mistermovie.it)