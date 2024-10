Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto a 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante Liam Payne è morto a soli 31 anni il 16 ottobre 2024, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina. Liam Payne, ex membro dei One Direction e star della musica, è morto all'età di 31 anni nella giornata del 16 ottobre 2024. Il giovane, secondo quanto rivelato dalla polizia, è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Le prime notizie sulla morte del cantante Secondo alcuni testimoni, Liam Payne è caduto dalla sua stanza del CasaSur Palmero Hotel poco dopo le 5 del pomeriggio. I medici accorsi sulla scena non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'artista e le indagini su quanto è successo sono attualmente in corso. Alcune persone hanno inoltre Movieplayer.it - Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto a 31 anni Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantantea soli 31il 16 ottobre 2024, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina., exdei Onee star della musica, èall'età di 31nella giornata del 16 ottobre 2024. Il giovane, secondo quanto rivelato dalla polizia, è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Le prime notizie sulla morte del cantante Secondo alcuni testimoni,è caduto dalla sua stanza del CasaSur Palmero Hotel poco dopo le 5 del pomeriggio. I medici accorsi sulla scena non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'artista e le indagini su quanto è successo sono attualmente in corso. Alcune persone hanno inoltre

