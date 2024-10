Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni: cosa sappiamo finora (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante, che ha fatto parte del gruppo con Harry Styles e Zayn Malik prima dello scioglimento del 2016, sarebbe caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires Vanityfair.it - Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni: cosa sappiamo finora Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante, che ha fatto parte del gruppo con Harry Styles e Zayn Malik prima dello scioglimento del 2016, sarebbe caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - morto ex membro della boyband One Direction - Geoff e Karen Payne, i genitori di Liam, hanno dichiarato in diverse interviste ai media britannici che l’ex membro degli One Direction ha avuto diversi problemi di salute durante l’infanzia. Purtroppo a causa della caduta ha riportato lesioni gravissime, per cui abbiamo dovuto constatare la sua morte”. (Lapresse.it)

Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore a 31 anni Liam Payne - ex One Direction - Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per. . . Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. (Gazzettadelsud.it)

E’ morto Liam Payne - ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina - (Adnkronos) – Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano… L'articolo E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)