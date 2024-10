L’addio a Ester, il messaggio della famiglia: «Nell’amore troveremo la ragione per cui vivere» (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL FUNERALE. In moltissimi si sono ritrovati a Mozzanica per stringersi al dolore della famiglia della 15enne morta improvvisamente domenica 13 ottobre. Saracinesche abbassate in segno di lutto nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Lo striscione degli amici: il sorriso dei tuoi occhi brillerà per sempre nei nostri. Ecodibergamo.it - L’addio a Ester, il messaggio della famiglia: «Nell’amore troveremo la ragione per cui vivere» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL FUNERALE. In moltissimi si sono ritrovati a Mozzanica per stringersi al dolore15enne morta improvvisamente domenica 13 ottobre. Saracinesche abbassate in segno di lutto nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Lo striscione degli amici: il sorriso dei tuoi occhi brillerà per sempre nei nostri.

Preghiera di oggi 17 ottobre alla Madonna delle Grazie di Andrano : salva intera famiglia sepolta viva - . Non è un caso che la Madonna delle Grazie di Andrano assista chi si rivolge a Lei nei momenti più critici, per fronteggiare le calamità e le situazioni di grave pericolo. . . Le preghiere che a. È degno di nota, infatti, il suo intervento per salvare una famiglia e sventare, poi, anche un pericoloso attacco nemico. (Lalucedimaria.it)

Domani - 17 ottobre - i funerali di Gabriele. La famiglia : “Fate opere di bene” - La famiglia ha espresso la volontà di destinare i fondi per i fiori ad […] The post Domani, 17 ottobre, i funerali di Gabriele. La salma arriverà dall’Ospedale Policlinico II di Napoli. 30, si svolgeranno le esequie del piccolo Gabriele Abbruzzese, 10 anni, deceduto lo scorso venerdì in una scuola di Quarto. (Ilblogdigio.it)

