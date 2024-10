Gaeta.it - La nuova stagione di The Boys accoglie Mason Dye: tutte le novità sulla sua partecipazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella rincorsa agli spettatori di Prime Video, la popolarissima serie “The” si prepara a stupire il pubblico con la sua quinta e ultima. Con l’entrata diDye, noto per le sue performance in produzioni come “Stranger Things” e “Bosch“, il cast si arricchisce ulteriormente, promettendo colpi di scena e approfondimenti sui personaggi già conosciuti. Questo nuovo ingaggio segna un’importante evoluzione nell’universo narrativo della serie, che continua a espandere la sua mitologia.Dye e il suo ruolo in TheDye sarà nei panni di Bombsight, un Super il cui lore ha suscitato notevole interesse tra i fan già dallaprecedente. Bombsight è descritto come uno dei Super più esperti, con una carriera che affonda le radici negli anni Cinquanta, un periodo emblematico per il genere.