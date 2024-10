Lanazione.it - La mission di Corrado "Portare la squadra ai livelli di eccellenza che questa città merita"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Michele Bufalino PISA A margine della presentazione della ‘Partita del Cuore" che si giocherà a Pisa a novembre, il presidente Giuseppesi è soffermato sui temi di attualità per parlare dell’attuale situazione nerazzurra a tutto tondo, dal prossimo impegno con il Sud Tirol passando per alcune curiosità di calciomercato. Presidente, la risposta col Cesena è stata importante, mentre ora il Pisa affronterà il Sud Tirol dopo la sosta. Come arriva laa questo impegno? "Dopo la sosta è sempre un’incognita, ma Inzaghi ha tenuto tutti sul pezzo. Stiamo valutando anche per i giocatori che rientrano dalle nazionali. Ad esempio Marin ha giocato entrambe le partite e Lucescu lo considera un punto fermo, ma abbiamo avuto la possibilità di recuperate tutti gli acciaccati". Sia Tramoni che Mlakar, che sembrava sempre non al top.