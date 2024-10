La "Guida di Sant'Arpino" presentata nella Cappella del Purgatorio della Chiesa di Sant'Elpidio Vescovo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, alle ore 10.30, nella suggestiva cornice della Cappella del Purgatorio della Chiesa di Sant'Elpidio Vescovo in piazza Tenente Giuseppe Macrì a Sant’Arpino si terrà la presentazione della “Guida di Sant’Arpino. Comune Atellano” un elegante e sintetica Guida turistica Casertanews.it - La "Guida di Sant'Arpino" presentata nella Cappella del Purgatorio della Chiesa di Sant'Elpidio Vescovo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, alle ore 10.30,suggestiva cornicedeldiin piazza Tenente Giuseppe Macrì asi terrà la presentazionedi. Comune Atellano” un elegante e sinteticaturistica

