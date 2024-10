Kate Middleton, il messaggio alle donne che hanno perso un bambino: «Vi mando amore, forza e speranza» (Di giovedì 17 ottobre 2024) La principessa, di recente riapparsa in pubblico dopo la fine della chemioterapia, durante la «Baby Loss Awareness Week» è tornata a far sentire la sua voce, via social, per dare forza a tutte le donne che «hanno vissuto la devastazione della perdita di un bambino» Vanityfair.it - Kate Middleton, il messaggio alle donne che hanno perso un bambino: «Vi mando amore, forza e speranza» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La principessa, di recente riapparsa in pubblico dopo la fine della chemioterapia, durante la «Baby Loss Awareness Week» è tornata a far sentire la sua voce, via social, per darea tutte leche «vissuto la devastazione della perdita di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Michele Longobardi : "Ho vissuto un periodo difficile - ma ho trovato dentro di me la forza di affrontarlo" - Michele Longobardi, nuovo tronista di Uomini e Donne, si è raccontato al magazine del programma, svelando un retroscena sulla sua vita e cosa spera di trovare nel dating show. (Comingsoon.it)

Milano - bufera sulla consigliera di Forza Italia : “Parità di genere? Per avere la garanzia che siano donne devono essere mamme” - Lì nessuno può porlo in dubbio”. La proposta ha sollevato diverse reazioni, anche all’interno del suo stesso schieramento politico. Per me, l’unica certezza in questo momento è che una mamma è una donna, per cui io chiedo che le sette donne della commissione siano mamme. Ecco cos’ha detto. . Al centro del dibattito un emendamento proposto dal Partito democratico per garantire la presenza di ... (Thesocialpost.it)

“Parità di genere? Per avere la garanzia che siano donne devono essere mamme” : polemiche per la frase della consigliera di Forza Italia - Durante la discussione sul nuovo regolamento della commissione paesaggio, in particolare su un emendamento proposto dal Pd per portare a sette il numero di donne nella commissione, la consigliera azzurra è intervenuta proponendo il suo “ragionamento” sulla parità di genere. Polemiche in Consiglio comunale a Milano per le parole della consigliera di Forza Italia Deborah Giovanati. (Ilfattoquotidiano.it)