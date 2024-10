Inter-news.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, oggi Calhanoglu: tre questioni! – TS

(Di giovedì 17 ottobre 2024)sarà ascoltato, in merito all’di. Il centrocampista nerazzurro è chiamato a rispondere come persona informata dei fatti. ATTESO – L’di, chiamata anche ‘Doppia curva‘, non si ferma etoccherà ad Hakanpresentarsi in Questura per deporre la sua versione dei fatti. Il turco, dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, è atteso per deporre come persona informata dei fatti. Sul giocatore nessun capo di accusa. La Procura ha voluto aspettare qualche giorno in più, visti gli impegni in nazionale del regista dell’con la sua Turchia. In particolare i PM Storari e Ombra, sottolinea Tuttosport, vogliono chiarire trecon il tesserato nerazzurro. E in tutti e tre i casi, c’entra il capoarrestato, Marco Ferdico.