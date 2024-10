In aumento le malattie sessuali tra i giovani (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Si moltiplicano soprattutto tra i più giovani occasioni di sesso occasionale, spesso foraggiate anche dalle sfide lanciate da app e social. Questi fenomeni, oltre ad avere numerosi risvolti sociali, possono provocare anche contagi da Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), i cui dati sono in aumento in tutta Europa, con l'Italia che non fa eccezione. A preoccupare è la mancanza di consapevolezza: è maggiore "l'onta" di aver perso una challenge del rischio di aver contratto una malattia con possibili conseguenze nefaste. Numeri e studi aggiornati su questi temi saranno al centro del X Congresso Nazionale della Società Interdisciplinare per lo studio delle malattie Sessualmente Trasmissibili (SIMaST), che si tiene a Roma. Agi.it - In aumento le malattie sessuali tra i giovani Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Si moltiplicano soprattutto tra i piùoccasioni di sesso occasionale, spesso foraggiate anche dalle sfide lanciate da app e social. Questi fenomeni, oltre ad avere numerosi risvolti sociali, possono provocare anche contagi da Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), i cui dati sono inin tutta Europa, con l'Italia che non fa eccezione. A preoccupare è la mancanza di consapevolezza: è maggiore "l'onta" di aver perso una challenge del rischio di aver contratto una malattia con possibili conseguenze nefaste. Numeri e studi aggiornati su questi temi saranno al centro del X Congresso Nazionale della Società Interdisciplinare per lo studio delleSessualmente Trasmissibili (SIMaST), che si tiene a Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattia Falciani trionfa nel tetrathlon e diventa campione toscano 2012; Alga Atletica Arezzo festeggia anche i giovani talenti delle Esordiadi - 66 secondi e nel lancio del vortex con 43. Filippo Dini e Gioele Peruzzi sono invece arrivati a un passo dalle medaglie piazzandosi quarti rispettivamente negli Esordienti C e negli Esordienti B. Tra gli Esordienti A 2013-2014 sono stati registrati l’ottavo posto di Fabio Marcaccioni, il nono posto di Sophie Gaggiani e il decimo posto di Samuele Magnaghi, tra gli Esordienti B sono arrivati il ... (Lortica.it)

Violenza nella notte a Pescate - tre ubriachi si pestano a sangue : feriti anche due giovani - Erano tutti ubriachi. Pescate (Lecco), 13 ottobre 2024 – Rissa in strada tra tre ubriachi nella notte lungo la ex Statale 36 a Pescate, in provincia di Lecco. Nessuno è comunque in pericolo. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Volanti di pattuglia. . I tre si sono però pestati a sangue. (Ilgiorno.it)

Progetto “Rastrello“ anche per giovani migranti del Cas - Per questo gli ospiti del Cas vengono accompagnati dagli operatori ad un’azienda agricola di Calenzano. N. Per i giovani migranti vagliesi il progetto, che ha preso il via nelle scorse settimane, durerà alcuni mesi, coinvolgendo una decina di giovani ospiti del centro d’accoglienza. . Qui, dopo aver seguito un corso in tema di sicurezza sul lavoro, partecipano ad operazioni come la cura delle ... (Lanazione.it)