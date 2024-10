Il Settebello squalificato per 6 mesi: punito il coraggio di ribellarsi agli errori arbitrali delle Olimpiadi (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato sei mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50mila dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e Var che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica è immediata, è iniziata il 17 ottobre. A renderlo noto è stata la Federnuoto. Come conseguenza della squalifica la nazionale italiana maschile di pallanuoto non potrà partecipare alla 18esima edizione della Coppa del Mondo, in programma dal 6 all’11 gennaio 2025 in Serbia, e quindi difendere l’argento conquistato nel 2023. Secoloditalia.it - Il Settebello squalificato per 6 mesi: punito il coraggio di ribellarsi agli errori arbitrali delle Olimpiadi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato seidi squalifica al, con un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50mila dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alledi Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e Var che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica è immediata, è iniziata il 17 ottobre. A renderlo noto è stata la Federnuoto. Come conseguenza della squalifica la nazionale italiana maschile di pallanuoto non potrà partecipare alla 18esima edizione della Coppa del Mondo, in programma dal 6 all’11 gennaio 2025 in Serbia, e quindi difendere l’argento conquistato nel 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto - Settebello sospeso per sei mesi per la protesta alle Olimpiadi - In quella partita, l’Italia è stata eliminata, e ci sono state molte polemiche legate a decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione dubbia e un rigore assegnato agli avversari. L’episodio contestato è avvenuto dopo la discussa partita contro l’Ungheria nei quarti di finale, tenutasi il 7 agosto. (Lettera43.it)

Gravi sanzioni per il Settebello : 6 mesi di squalifica e ammenda dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 - 000 dollari, che sarà attivata in caso di future infrazioni riscontrate entro il 17 ottobre 2026. L’impatto sulla Federnuoto e sulle ambizioni future Nonostante l’amarezza per la squalifica e le controversie legate all’Olimpiade, la Federnuoto ha scelto di guardare avanti. Oltre alla sospensione, è prevista un’ammenda di 50. (Gaeta.it)

Pallanuoto : 6 mesi di sospensione per il Settebello - Sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di pallanuoto per la violazione dell'articolo 5 del World Aquatics Integrity Code. (Golssip.it)