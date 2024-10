Ilgiorno.it - Il Piccolo Cottolengo è al fianco dei più deboli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una grande famiglia, dove si vive allegramente. È questa l’immagine che Don Luigi Orione ha sempre restituito a coloro che nella sua opera hanno creduto, parlando delMilanese. E dopo 91 anni, la missione è la stessa: «Dobbiamo fare in modo che queste persone che vivono qui aldi Don Orione si sentano di essere a casa loro, in una famiglia. E che la sofferenza che noi vediamo, negli anziani, nei malati e nei disabili che assistiamo, non abbia l'ultima parola. L'ultima parola ce l'hanno invece l'affetto, l'amore, la cordialità, il servizio – ha raccontato l’attuale direttore della struttura, Don Pierangelo Ondei –. Per il nostro grande fondatore, vivere e lavorare qui significa mettersi al servizio degli ospiti come fossero dei padroni. Non dal punto di vista economico, ma di chi sa che il servizio è un segno inequivocabile di amore».