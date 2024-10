Inter-news.it - Hakimi, affetto a doppio senso: omaggio e risposta in vista di Roma-Inter

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si avvicina, sfida in programma domenica allo stadio Olimpico. Tra i classici contenuti prepartita, il club nerazzurro ha deciso di pubblicare alcuni dei gol più belli dei precedenti incroci. Fra cui quello di Achrafnella stagione 2020/2021. E lanon si è fatta attendere. BEI RICORDI – “Achraf, noi non ti abbiamo visto. Ti abbiamo vissuto“. Questo un po’ il pensiero in generale che resta nella mente di tutti i tifosi dell’, che hanno potuto ammirare Achraf in maglia nerazzurra soltanto per una stagione – quella 2020-2021 culminata con la vittoria del diciannovesimo scudetto – senza mai vederlo però dal vivo, a causa delle restrizioni del periodo della pandemia di COVID-19.