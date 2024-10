Sport.quotidiano.net - Guardiola, promessa mantenuta. Pep a Brescia cena con Baggio: "È meraviglioso incontrarci qui»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Perè stata la notte delle stelle, che brillano oggi più di ieri su una città e una tifoseria intera facendo luccicare gli occhi al sol pensiero di rivederle. Per chi vive di pane e pallone quella di martedì verrà ricordata come lafra “vecchi“ amici e compagni di squadra, capace di rievocare un bellissimo passato, le “rondinelle“ del nuovo millennio. Dopo l’abbraccio virtuale sugli schermi tv da Fabio Fazio, c’è stato anche quello reale. Pepe Robertosi sono ritrovati per un nostalgico tuffo nel passato fra sorrisi e lacrimucce velate, in unadal sapore romantico al ristorante “Laboratorio Lanzani“, in pieno centro città. Non a Milano o Manchester, e neppure ad Altavilla Vicentina, ma in quella che era la “location“ di riferimento dicalciatori. Però questa è stata una tavolata dai contorni diversi.